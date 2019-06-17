Владимир Кличко показал, как занимается серфингом на Днепре (видео)

Экс-чемпион мира похвастался эффектным трюком на воде.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко активно проводит свободное время. Украинец показал, как занимается серфингом на волнах Днепра в Киеве.

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Видео Кличко-младший опубликовал в Twitter.

Украинский боксер продемонстрировал свои навыки, совершив эффектный разворот на борде на 360 градусов.

Кличко также передал привет американскому боксеру Шеннону Бриггсу.

"Наконец нашел воду, чтобы кататься на волнах без Шэннона Бриггса, портящего веселье", - написал Кличко.

Напомним, однажды Бриггс сбросил Кличко с доски в воду, разогнав волны моторной лодкой.

УНИАН ранее также сообщал о том, что ушла из жизни старейшая фанатка Владимира Кличко.