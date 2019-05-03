Владимир Кличко ведет переговоры по поводу своего возвращения в ринг - промоутер Хирн
Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о том, что стриминговая платформа DAZN договаривается с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко относительно его возвращения в ринг.
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Об этом Хирн заявил в интервью телеканалу IFL.
"Думаю, Владимир пока еще оценивает плюсы и минусы своего возвращения. Пока нет никаких новостей. DAZN действительно ведет с ним переговоры. Мы хотим возвращения Кличко. Он великолепный боксер и, надеюсь, мы это вновь скоро увидим", - сказал Хирн.
Ранее бывший чемпион мира Шеннон Бриггс заявил, что ему поступило предложение встретиться в ринге с Владимиром Кличко.
Сам Владимир недавно также прокомментировал возможное возвращение в бокс.