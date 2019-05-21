Усика потеснили в рейтинге лучших боксеров мира

Украинский боксер потерял четвертое место в авторитетном рейтинге от журнала The Ring.

Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 11 КО) опустился на пятое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring.

Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте The Ring.

Усик занимал четвертое место, а на пятую строчку его потеснил японский боксер Наоя Иноуэ (18-0, 16 КО).

Читайте также"Простите": Усик обратился к фанатам из-за отмененного боя

Японец, который выступает в легчайшем весе, на прошлой неделе в полуфинале Всемирной суперсерии бокса нокаутировал пуэрториканца Эммануеля Родригеса (19-1, 12 КО) и объединил чемпионские титулы по версиям WBA и IBF.

Первое место в рейтинге лучших боксеров мира, как и прежде, занимает украинский чемпион по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (13-1-0, 10 КО).

Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Наоя Иноуэ (Япония)

5. Александр Усик (Украина)

Напомним, бой Усика против камерунца Карлоса Такама, который должен стать для украинца дебютным в супертяжелом весе, был перенесен из-за травмы украинца. Поединок состоится в августе или сентябре.

УНИАН также сообщал о том, как Усик и Ломаченко отдыхают за границей.