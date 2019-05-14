Легенда бокса Майк Тайсон назвал украинца Ломаченко "танцором балета"

Тайсон мечтает увидеть поединок Василия с американцем Джервонтой Дэвисом.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил о желании увидеть бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом из США.

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«Ломаченко на ринге - это танцор балета. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Джервонта Дэвис. Пока он ещё не готов к бою с Ломаченко, однако я бы хотел, чтобы они подрались через два года», - цитирует Тайсона BoxingNews24.

Ранее Ломаченко заявил о готовности драться с Дэвисом. По его словам, ради боя он готов спуститься в полулёгкий вес и отказаться от гонорара.

Свой следующий бой Ломаченко проведет против британца Люка Кэмпбелла. Спортсмены сразятся за вакантный титул чемпиона WBC в легком весе.