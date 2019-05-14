цей матеріал доступний українською

Легенда бокса Майк Тайсон назвал украинца Ломаченко "танцором балета"

10:01, 14 мая 2019
Бокс
205 0
Дэвис - Ломаченко / Youtube

Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил о желании увидеть бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом из США.

Читайте также"Спрошу за каждое слово": Ломаченко ответил оскорблявшему его боксеру (видео)

«Ломаченко на ринге - это танцор балета. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Джервонта Дэвис. Пока он ещё не готов к бою с Ломаченко, однако я бы хотел, чтобы они подрались через два года», - цитирует Тайсона BoxingNews24.

Ранее Ломаченко заявил о готовности драться с Дэвисом. По его словам, ради боя он готов спуститься в полулёгкий вес и отказаться от гонорара.

Свой следующий бой Ломаченко проведет против британца Люка Кэмпбелла. Спортсмены сразятся за вакантный титул чемпиона WBC в легком весе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Василий Ломаченко#Майк Тайсон