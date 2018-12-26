Капитан сборной Украины по баскетболу покинул испанский клуб

31-летний украинский центровой Вячеслав Кравцов получил статус свободного агента.

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов и испанский клуб «Бургос» договорились расторжении контракта, информирует пресс-служба испанцев.

О причинах такого решения не сообщается. Таким образом, 31-летний центровой получил статус свободного агента.

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В официальном заявлении «Бургос» поблагодарил Кравцова за работу, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, украинец присоединился к испанскому коллективу в июле 2018 года. С того момента он провел за «Бургос» 12 матчей, в которых в среднем набирал 6,9 очка, делал 3,8 подбора (рейтинг эффективности +8,9) за 17,3 минуты на паркете.

Отметим, что теперь в чемпионате Испании осталось три украинских баскетболиста — Артем Пустовой («Барселона»), Владимир Герун («Бреоган») и Вячеслав Бобров («Гипускоа»), а также иногда игровое время в составе первой команды «Эстудиантеса» получает Андрей Грицак.