Лос-Анджелес Лейкерс с Михайлюком в составе обыграл Голден Стейт в матче НБА

Игра завершилась со счетом 127:101.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной лиге состоялись пять матчей, в одном из которых Лос-Анджелес Лейкерс с украинцем Михайлюком в составе обыграли Голден Стейт Уорриорз.

Матч завершился со счетом 128:101, сообщает официальный сайт лиги.

Игра проходила под диктовку Лейкерс, которые выиграли три четверти из четырех. При этом, после первой половины они уже вели в счете с разницей "+15" - 32:25 и 33:25. Третью 12-минутку команда проиграла - 26:32, нр в заключительной четвертой четверти попросту добила соперника, выиграв четверть с разницей в 17 очков - 36:19.

Украинец Михайлюк провел в этой игре на площадке 1 минуту и 50 секунд, за которые успел набрать 6 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

25 декабря.

Нью-Йорк – Милуоки 95:109 (24:22, 22:26, 22:36, 27:25)

Нью-Йорк: Нокс (21), Хардуэй (14 + 10 подборов), Вонле (14 + 15 подборов), Кантер (12), Мудиай (11 + 5 потерь) – старт; Корнет (9), Трир (8), Берк (2), Дотсон (2), Томас (2).

Милуоки: Адетокумбо (30 + 14 подборов), Лопес (20), Брогдон (17), Бледсоу (11), Миддлтон (6) – старт; Макер (12), Джордж Хилл (5), Уилсон (5), Браун (3), Дивинченцо (0), Снелл (0).

Хьюстон – Оклахома-Сити 113:109 (22:22, 30:38, 34:28, 27:21)

Хьюстон: Харден (41 + 7 передач + 6 потерь), Гордон (17 + 5 потерь), Капела (16 + 23 подбора), Такер (11 + 7 подборов), Хауз (9) – старт; Риверс (10), Грин (7), Нене (2).

Оклахома-Сити: Джордж (28 + 14 подборов), Уэстбрук (21 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Адамс (17 + 7 подборов), Грант (15 + 9 подборов), Фергюсон (8) – старт; Шредер (10 + 6 передач), Диалло (6), Паттерсон (2), Ноэл (2 + 4 блок-шота), Надер (0).

Голден Стейт Уорриорс — Лос-Анджелес Лейкерс 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36).

ГС: Игудала (23 + 5 подборов), Дюрант (21+ 7 передач + 7 подборов), Карри (15 + 5 передач), Луни (10 + 5 подборов).

ЛА: Кузма (19 + 6 подборов), Зубац (18 + 11 подборов), Джеймс (17 + 13 подборов + 5 передач), Рондо (15 + 10 передач + 5 подборов), Ингрэм (14), Харт (12), Стивенсон (11).

Бостон – Филадельфия 121:114 OT (32:25, 25:26, 29:38, 22:19, 13:6)

Юта – Портленд 117:96 (24:24, 35:23, 24:23, 34:26)