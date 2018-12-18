Действующего чемпиона «Черкасские Мавпы» ожидает напряженное завершение года

На этой неделе команде Максима Михельсона предстоит два сложных выезда - в Харьков, Киев.

Действущие чемпионы Украины по баскетболу «Черкасские Мавпы» пока что продолжают занимать непривычную для себя последнюю строчку в турнирной таблице Суперлиги Пари-Матч.

Существенно поправить свое положение в уходящем году команда уже не успеет, но у нее всё еще остается достаточно матчей в запасе, чтобы набрать очки, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Поэтому нельзя сказать, что все в этом сезоне для «Черкасских Мавп» потеряно.

На этой неделе команде Максима Михельсона предстоит два сложных выезда - в Харьков, Киев. И «Политехнику», и «Киев-Баскету» черкасские баскетболисты проиграли дома. Зато выиграли в столице в своем первом матче сезона.

В прошлый раз «Черкасские Мавпы» побеждали в чемпионате месяц назад, когда обыграли на выезде «Запорожье». Потенциал у чемпионов однозначно есть, но в начале сезона у них был напряженный график, который мешал распределить силы на Суперлигу Пари-Матч и еврокубки. Также коррективы внесла череда травм. Так что команде явно понадобится время, чтобы привести себя в форму и начать добиваться результатов на уровне прошлого сезона.

Максим Михельсон, главный тренер БК «Черкасские Мавпы»:

- Посмотрим, какие выводы сделали мы и харьковчане после предыдущей встречи. Сейчас можно говорить о том, что «Политехник» является совершенно не той командой, которую мы помним по началу сезона. И многие имели проблемы с харьковчанами как раз по причине недооценки соперника. Была проведена работа, команда усилилась, видны усилия тренера, самоотдача игроков.

Что касается «Киев-Баскета», то нельзя сказать, что это более серьезный соперник, так как занимает место в турнирной таблице выше «Политехника». Очень равный чемпионат получается. Если бы мне предложили заключить пари, то я бы взял паузу на этот сезон и не давал бы никаких прогнозов. Хоть мы с «Политехником» и находимся внизу турнирной таблицы, в игре с нами расслабляться нельзя.

Матч черкассчан состоятся 19 (в Харькове) и 22-го (в Киеве) декабря.