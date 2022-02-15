14 февраля газета Der Spiegel написала, что Россия начнет широкомасштабное наступление через два дня. В Киеве проверяли убежища, Кабмин разруливал прекращение авиаперелетов, прибыл канцлер Германии, после встречи с ним президент обратился к народу. В это время возле ОП студенты требовали отставки министра образования Сергея Шкарлета. Прыгали и разбивали ледяное сердце. Было весело. В отличие от митинга 4 февраля, кураторы от "Голоса" и "ЕС" отсутствовали.

Пресса много пишет о конфликте Минобразования и Киево-Могилянской академии (НаУКМА). Но это не просто конфликт. Фабула происходящего, действительно, связана с пятыми по счету выборами ректора НаУКМА, на которых конкурировали декан экономфака Александра Гуменная и экс-министр образования в правительстве Арсения Яценюка бывший ректор академии Сергей Квит. Однако, выборы – повод, а не причина.

Все началось с того, что во время второго тура голосования 27 января шестеро молодых людей беспрепятственно, как видно на записях видеокамер, вошли в помещение, украли одну урну с бюллетенями (ее вернули через некоторое время поврежденной), а другую залили зеленой краской. Ни члены комиссии, ни наблюдатели не мешали этому перфомансу.

Непонятно откуда появилась запасная урна. Избирательный комитет постановил продолжать голосование, по завершении провел подсчет бюллетеней и объявил о победе Сергея Квита. Александра Гуменная с этим не согласилась и обратились в МОН. В Минобразования издали приказ о новых выборах в связи с нарушением законодательства. В ответ студенты вышли на протесты.

Такова, на первый взгляд, хроника противостояния. Но есть любопытные нюансы. Первый замминистра образования Андрей Витренко обратил внимание, что резервную урну, использование которой не предусмотрено законодательством, заготовили заранее. Зачем? Знали, что она понадобиться. После инцидента с зеленкой моментально появились журналисты и Квит раздал им интервью. Выглядело так, что он был готов к этой ситуации.

Более того, призывы к акциям протеста прозвучали еще до того, как был утвержден финальный протокол. Т.е. "заворушку" готовили под протесты, а не наоборот? Понимали, что МОН не имеет права закрыть глаза на явные нарушения и, скорее всего, будет настаивать на переголосовании?

Почему давить на власть "студенческой революцией" начали именно сейчас, когда Украина переживает самые сильные угрозы в своей истории, и президент ежедневно общается с лидерами ведущих держав мира — США, Франции, Германии, Канады, Великобритании etc., чтобы не допустить войны. Мягко говоря, ему не до выяснения, кто и зачем украл урну в НаУКМА.

Политолог Руслан Бортник считает, что происходящее вокруг выборов в Могилянке – часть политической борьбы за кресло министра образования между украинским научным образовательным сегментом и теми силами, которые ориентированы на ультралиберальные круги западных партнеров.

"Кто-то называет их "соросятами", это неправильное определение, но знакомое украинцам. Так вот, эти либеральные круги, которые раньше имели того же Квита министром на этом посту, другие фигуры, долгое время реформировали и контролировали украинское образование, а сегодня пытаются использовать любой кризис, чтобы просто сменить министра и поставить туда свою фигуру, а студентами прикрываются", – говорит эксперт.

Если присмотреться к "оргкомитету" акций простеста, можно предположить, что политический подтекст еще шире, чем говорят эксперты. Невооруженным глазом видно, что ситуацию качают две политические силы: это "Европейская солидарность" и та часть "Голоса", которая ориентируется на Петра Порошенко.

Непосредственно Киры Рудык, которая встречала Порошенко в Жулянах, на акции

4 февраля под Кабинетом министров не было. От ее части "Голоса" присутствовали депутат парламента Инна Совсун и депутат Киеврады, бывший глава таможни Макс Нефедов.

"ЕС" делегировала депутата-политолога Ростислава Павленко и экс-министра транспорта Владимира Омеляна. Призыв собраться и поддержать избрание Квита в комплекте с отставкой Шкарлета написала Ирина Геращенко. Массовость достигалась участием "Руху опору капітуляції", который возглавляет Андрей Левус, №29 в партийном списке "Европейской солидарности" на парламентских выборах 2019 года.

Очевидно, что враг у союзников общий, а интересы разные. "Европейская солидарность" в силу нынешней политической ситуации и судебного процесса над Порошенко заинтересована в любых протестных акциях против власти.

У "Голоса" интерес более прикладной. Когда политолог Руслан Бортник говорит, что некие силы "руками студентов пытаются вернуть себе министерское кресло" – это камень в огород Квита и его команды.

И тут стоит заметить, что еще один ключевой игрок этой команды остался за кулисами происходящего – это экс-министр образования Лилия Григорович, вдохновитель всех школьных реформ. Сейчас она официально примкнула к партии Владимира Гройсмана "Украинская стратегия". Но за ситуацией в Киево-Могилянской академии наблюдает с живым интересом. И это неспроста.

Именно Григорович сменила Квита в кресле министра образования, которое он покинул в 2016 году, забрав свою заместительницу Инну Совсун: преподавателя "Могилянки", члена "Опоры" и учредителя грантового центра CEDOS.

Совсун нашла и трудоустроила Анну Новосад – министра образования в правительстве Алексея Гончарука, а также Егора Стадного, который сейчас работает в "Киевской школе экономики" Тимофея Милованова.

Раньше он вместе с женой трудился в CEDOS. Оттуда перекочевал на пост замминистра образования, а его жена Ирина Шевченко стала заместителем Зоряны Скалецкой в Минздраве (ненадолго). Она сменила еще одну фанатку Квита Младену Качурец.

Квит с момента ухода из МОН не оставлял попыток вернуться в НаУКМА, но ему это не удавалось, пока был жив Андрей Мелешевич, скончавшийся от ковида в апреле 2021 года. Поэтому Гриневич создала для Квита запасной аэродром – Нацагентство по обеспечению качества высшего образования (укр. – НАЗЯВО), которое занялось поиском плагиата в научных работах и утверждением программ для вузов.

Вокруг НАЗЯВО не раз возникали скандалы, связанные то с кумовством (муж трудоустроил жену), то с аккредитацией вузовских программ. В октябре 2021 года НАЗЯВО был распущен

решением Верховного Суда по иску бывшего зампреда секретариата Никиты Андреева. Был признан противоправным и отменён протокол конкурсной комиссии по отбору членов агентства, а также распоряжение Кабинета министров 1063-р -- утверждение персонального состава.

Квит по этому поводу очень беспокоился и утверждал, что студенты останутся без дипломов. Ситуацию отрегулировали внесением изменений в законодательство и назначением нового конкурсного отбора. Перевыборы не сулили ничего хорошего и команда Квита пошла ва-банк.

Замминистр Витренко зря обижается, что, несмотря на, как ему кажется, конструктивный диалог руководства МОН с представителями студенческого самоуправления в январе и приглашение на заседание Кабмина 3 февраля, никакой ответной реакции не последовало. А лидеров студенческих организаций, которые пришли на встречу к Шкарлету 11 февраля, "могилянцы" захейтили.

Ничего удивительного в этом нет. Более того, поговаривают, что после акции 4 февраля пиарщики организаторов пришли к выводу, что слишком заметный политический окрас, в котором растворились протестующие студенты, идет им не на пользу и нужно сделать протесты более молодежными.

А как заманить студентов на митинги? Добавить креатива и веселья. За несколько дней до протеста на Банковой 14 февраля в "Спудейской газете" НаУКМА был опубликован анонс мероприятий в день святого Валентина. Короткое содержание – утром протесты, вечером танцы. А ледяное сердце – вообще улет. Завтра может начаться война? Не слышали. Да, политические игры – это цинично. Специфика жанра...