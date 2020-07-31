Для граждан при пересечении линии разграничения на Донбассе оставили обязательный карантин

Для пересечения линии разграничения на КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания.

Для граждан, въезжающих на подконтрольную территорию Украины из ОРДЛО, вернули обязательную 14-дневную самоизоляцию в связи с усилением карантина в Украине и зонированием регионов, учитывая уровень распространения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ.

Предварительно, изменения будут действовать до 31 августа, дальше пограничники будут действовать, учитывая ситуацию COVID-19.

На период действия карантина в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда и выезда иностранцами и лицами без гражданства без медицинского полиса, в случае инфицирования покроет расходы на лечение COVID-19.

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«Кроме того граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19», - говорится в сообщении.

Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.

Для пересечения линии разграничения на КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украину поделили на четыре карантинные зоны. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень опасности распространения COVID-19.

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