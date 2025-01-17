Вениславский считает, что одно это решение не поможет Украине закончить войну.

Одно только увеличение личного состава Вооруженных сил Украины не приведет к победе в войне с Российской Федерацией. Стране необходимо высокотехнологичное западное оружие, которое позволит наносить удары по территории страны-агрессора.

Так народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский прокомментировал РБК-Украина заявления команды новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о необходимости снижения мобилизационного возраста:

"Главная проблема в том, что выиграть войну, которую развязала Россия, просто увеличивая количество Вооруженных сил, просто невозможно".

Нардеп считает, что украинцы должны действовать в этой войне асимметрично, нанося удары по военным целям на российской территории с помощью высокотехнологичных образцов вооружения и дальнобойных ракет. Он отметил, что ослабить потенциал оккупантов можно и при имеющейся численности войска.

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Также Вениславский напомнил, что для подготовки новых мобилизованных солдат понадобится около четырех-шести месяцев, тогда как в оружии страна нуждается уже сейчас.

"И при предоставлении такого инновационного оружия, я думаю, мы сможем сделать больше, чем просто увеличив армию", - подчеркнул нардеп.

Снижение мобилизационного возраста

Напомним, что администрация действующего президента США Джо Байдена уже призывала Киев начать мобилизацию молодых парней, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте.

Тогда украинский президент Владимир Зеленский заявил, что такой шаг не сможет решить проблем с поставками оружия.

На днях избранный Трампом на должность советника по нацбезопасности республиканец Майкл Волтц, сказал, что Украине следует усилить мобилизацию.

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