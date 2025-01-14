По его словам, партнеры должны насыщать наши Силы обороны оружием и техникой.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложения по уменьшению мобилизационного возраста, которые поступают от представителей НАТО и других стран-партнеров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Мы много раз слышали сигналы относительно возраста наших военных, мобилизационного возраста и тому подобное... Я не буду называть конкретную цифру, потому что это опасно: у нас более ста бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности", - отметил глава государства.

По его словам, одной из ключевых проблем остается нехватка необходимой техники.

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"Техника - бронетехника, артиллерия, все, что нужно в каждой бригаде", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта. Зеленский подчеркнул:

"Постоянно есть какая-то неукоплектованность. Поэтому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей, еще увеличить, мы должны понимать, что нет на сегодня соответствующего укомплектования. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров. Я думаю, что это самое главное. Человек должен быть защищен. Человек должен быть не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Мне кажется, этим партнеры должны насыщать украинскую армию прежде всего".

Призывы снизить мобилизационный возраст в Украине - последние новости

Ранее советник по нацбезопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан накануне заявил, что проблема с мобилизацией в Украине и с количеством мобилизованных граждан развивалась с течением времени. И она стала более острой в течение прошлого года, поэтому Украине придется принять самостоятельное решение о том, необходимо или нет снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

"Это острая проблема, и это то, что Украине придется решать, даже если мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им боеприпасы, в которых они нуждаются", - отметил он. Салливан также подчеркнул, что потребность Украины "иметь возможность" полностью укомплектовать бригады и батальоны растет по мере того, как США поставляет огромное количество боеприпасов и военной техники.

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