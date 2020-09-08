Сквозь трещины в доме можно просунуть ладонь и заглянуть в соседскую квартиру.

Пятиэтажная хрущовка в Хмельницком, которую построили 51 год назад, буквально разваливается на глазах у жителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Жители жалуются, что из-за многочисленных трещин, которые расползлись по всему дому, сквозь стену можно свободно просунуть ладонь и заглянуть в соседскую квартиру.

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Жизнь в страхе продолжается уже несколько лет. Жители подъезда много раз писали в горсовет, их дом осматривали профильные специалисты, спецкомиссия наклеила бумажные маячки, но за год так ничего и не изменилось.

В горсовете объясняют, что весь год изготавливали проект аварийных работ, и уже направили его на государственную экспертизу. За несколько недель обещают объявить тендер для выбора подрядчика капитального ремонта.

"Стянем металлическими стяжками. После этого можно будет проводить ремонтные работы капитального укрепления самого фундамента", - рассказал руководитель управления ЖКХ Хмельницкого горсовета Василий Новичок.

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Автор: УНИАН