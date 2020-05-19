Журналисты показали на видео, как заведения в Киеве нарушают карантин

Так, в одном из ресторанов Киева персонал работает без масок и перчаток.

#ДоситьШастать от Кличко не сработало. По крайней мере в столице: чихать киевляне хотели на обязательные условия, которые действуют с 11-го мая.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". Киев уже гуляет на полную: как в ночных клубах, так и в ресторанах.

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"И это при том, что столица уже — абсолютный лидер как по заболеваемости, так и по смертности от COVID-19", - отмечают журналисты.

Журналистка Сабина Обухова провела рейд по Киеву и днем, и ночью. Она рассказала, кто нарушает карантин в столице.

Так, в одном из ресторанов Киева персонал работает без масок и перчаток, там не оказалось и журнала измерения температуры. За это заведение должно получить штраф.

И все это кажется цветочками по сравнению с вечеринкой в столичном клубе на Набережном шоссе: под заведением — много VIP-авто, а внутри, на 3-м этаже (его в клубе назвали летней террасой), - настоящее шоу. Правоохранители говорят, что работает только летняя терраса, то есть "нет факта правонарушения".

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что общий карантин в Украине продлится до 22 июня.