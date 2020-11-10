Памятник архитектуры XIX века просто разобрали и строят что-то из современных материалов.

Один из исторических памятников киевского Подола - дом Артынова, в ходе "реставрации" был фактически уничтожен. На его месте возвели новое здание из современных материалов, лишь приблизительно напоминающее оригинал.

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Об этом говорится в сюжете проекта «Гроші». Упомянутый дом находится на территории старинного Флоривского монастыря, ему более 200 лет.

Отмечается, что киевская городская администрация нашла деньги на восстановление памятника – полтора миллиона гривень на разработку проекта и 8 миллионов на реставрацию. Провели тендер, победило ООО "Спецпроект-Инвест" - фирма, не имеющая офиса, зарегистрированная в частной квартире.

Журналисты проверили, как ведется «реставрация»: на месте увидели высокие бетонные конструкции и кладку из современного красного кирпича – все это не очень похоже на памятник архитектуры начала XIX века.

Строительство осмотрела профессиональный рестовратор Ольга Рутковская. По ее оценке, называть это реставрацией нельзя. Историческое здание просто разобрали и строят что-то из современных материалов.

Журналисты обратились в Департамент охраны культурного наследия КГГА, который провел тендер и выделил средства на строительство. Там утверждают, что ведется именно реставрация и медлить с ней было нельзя. Ведь старая конструкция потеряла прочность и была аварийной. Именно поэтому материал якобы заменили на новый.

Впрочем, такой подход к реставрации противоречит государственным строительным нормам и оценке экспертов. В то же время, краевед и общественный активист Вадим Торопов отмечает – очертания нового здания совсем не похожи на исторический дом Артынова. Новое здание гораздо больше, что подтверждается даже сравнением возведенного здания со старыми чертежами.

Активисты высказывают мнение, что застройщики намеренно построили за счет города копию исторического сооружения больше оригинала. Вполне возможно - под чьи-то коммерческие интересы.

При этом, 10 миллионов, которые бюджет города выложил за строительство «муляжа» исторического памятника – это мало. Чиновники говорят, что на завершение строительства нужно еще 10 миллионов.

Хуже всего, что случаи "реставрации" путем полного сноса в столице не единичны, и если так пойдет дальше, то туристам в Киеве не на что будет смотреть, заключают журналисты.

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Автор: Дмитрий Захаров