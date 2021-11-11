Больших очередей там не заметили.

На фоне сообщений об очередях в столичном крематории из-за роста смертности от коронавируса журналисты побывали там и узнали о текущей ситуации.

Об этом пишет сайт "Сегодня", публикуя видео оттуда.

Сотрудник крематория рассказал представителям СМИ, что туда привозят трупы в течение всего дня, однако не у всех причиной смерти является коронавирус.

"Статистику я вам не назову. Но пойдите к крематорию и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто просто умер. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", – говорит он.

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В ритуальных службах о своей работе рассказывают неохотно, но признаются, что не загружены ею.

"Обычные будни. За день несколько похорон", – сказал журналистам мужчина, который занимался организацией церемонии прощания.

21 октября СМИ сообщали, что в Киеве, на фоне всеукраинского рекорда смертей от COVID-19 за сутки, на Байковом кладбище образовалась "пробка" с похоронными автобусами. В течение дня к зданию крематория практически каждые 10 минут подъезжал новый ритуальный транспорт.

Впоследствии информацию об очередях опровергли в самом крематории.

Автор: Юрий Годован