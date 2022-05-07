Мединский впервые пошел защищать Украину в далеком 2014 году.

29 апреля в бою с оккупантами на Харьковщине погиб 33-летний журналист и военный Максим Мединский.

Об этом сообщил Сергей Димитриев, мэр Болграда Одесской области, откуда родом Максим Мединский.

"Болградский городской совет выражает слова глубокого сочувствия семье Мединских в связи с трагической гибели сына Максима Мединского, лейтенанта Вооруженных сил Украины", - написал он.

Известно, что Мединский впервые пошел защищать Украину в далеком 2014 году. Накануне того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Мединский говорил:

"Если снова начнутся активные боевые действия, я, конечно же, вернусь на войну. Абсолютно готов сделать это в любой момент. Нужно будет разобраться с работой, домашними вопросами и вперед. Бояться нормально, волноваться о родных тоже. Но не идти нельзя. А как иначе? Кто должен это сделать? Всегда есть что терять. Но важно не только бояться потерь, но и защищать свое".

Он вернулся в ряды защитников в феврале 2022 года.

Министерство энергетики отмечает, что в мирное время Максим был "талантливым журналистом и дизайнером, настоящим мастером своего дела". Среди прочего Мединский работал для государственных проектов.

"Последний год Офис реформ Минэнерго, Департамент коммуникаций Министерства имели честь работать с ним в команде. Он внедрял разные проекты, но самой большой радостью его были жена Татьяна и дочь Алиса. Ей три годика, и она с нетерпением ждала папу с войны. В ней он видел смысл своей жизни", - рассказывают в министерстве.

Как писал УНИАН, накануне на войне из-за российских обстрелов погиб журналист Александр Махов.

Вас также могут заинтересовать новости: