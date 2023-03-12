Для эвакуации и получения финансовой помощи нужно предварительно зарегистрироваться в органах местного самоуправления.

Для жителей опасных районов Донецкой области, Запорожья и Херсона продолжают курсировать бесплатные поезда в более безопасные регионы страны.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в социальной сети Facebook. "Сейчас жители Донетчины, Запорожья и Херсона могут выехать бесплатными эвакуационными поездами в центральные и западные регионы", - говорится в сообщении.

В этой связи, для того, чтобы эвакуироваться и получить финансовую помощь от государства (2 тыс. гривен на каждого взрослого и 3 тыс. гривен на ребенка или человека с особыми потребностями), нужно предварительно зарегистрироваться в органах местного самоуправления.

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"При регистрации на эвакуацию поездом следует обязательно сообщать, к какой станции вы направляетесь", - сказано в сообщении.

Так, сейчас курсируют такие эвакуационные поезда:

– № 119/120 Запорожье – Кривой Рог – Львов (Отправление со станции Запорожье в 09:45, в Днепр прибывает в 12:07, в Кривой Рог – в 15:29, до конечной станции Львов - в 11:44).

- №110/109 Херсон – Львов (из Херсона он отправляется в 14:27 и следует через станции Николаев, Шевченко, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь. Прибытие во Львов - на следующий день в 10: 18).

- №234/233 Покровск-Днепр-Львов, который отправляется с начальной станции в 14:15 и прибывает во Львов на следующий день в 12: 44 (Поезд следует через станции Днепр, Шевченко, Винницу, Хмельницкий, Тернополь).

Война в Украине: новости

Российские оккупанты систематически обсреливают Запорожскую, Донецкую области и Херсон. Людей неоднократно призывали эвакуироваться из опасных районов.

Так, 11 марта оккупанты ударили по Херсону, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения. Также сгорело несколько легковых автомобилей.

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