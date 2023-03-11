Еще две недели назад в городе находилось 47 детей.

По состоянию на субботу, 11 марта 2023 года, в Авдеевке Донецкой области остается 18 детей. В последние дни люди начали активнее выезжать из города.

"Примерно дней десять у нас эвакуация каждый день, и каждый день уезжают от 3 до 6 детей. Сейчас у нас остается 18 детей в городе, еще две недели назад было 47 детей. Поэтому это очень позитивная динамика, как по мне, по эвакуации", – заявил глава Адвиевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

По его словам, в течение января и февраля желающих уехать практически не было. За эти два месяца вывезли около 50 человек. В то же время он подчеркнул, что в последнее время люди выезжают активнее.

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"Эвакуация пошла. Понятно, что сработало не только постановление (о принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий – ред.), а еще и та ситуация, которая сейчас вокруг города и в городе. Это ракетные удары, потому что этого почти не было до Нового года. Сейчас ракеты каждый день прилетают в город. Люди это видят", – отметил он.

Ситуация в Авдеевке

Авдеевка – один из городов, который фактически полностью уничтожили обстрелами российские оккупационные войска. Так, 8 марта вследствие российского удара было разрушено здание заводоуправления Авдеевского коксохима. Под завалами оказались люди.

Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что россияне не оставляют попыток вклиниться между Марьинкой и Авдеевкой. Враг проводит десятки штурмов.

Несмотря на постоянные обстрелы, из города продолжают эвакуировать людей. 7 марта стало известно, что правоохранители эвакуировали из Авдеевки маленького мальчика, опекуны которого не хотели уезжать. Их лишили права ухаживать за ребенком.

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