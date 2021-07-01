В качестве примера Вениславский привел Литву, где разрешение на размещение дал Конституционный суд страны.

Украина в случае вступления в НАТО либо заключения соответствующих договоров о сотрудничестве может разместить на своей территории военные базы Альянса.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24". По его словам, соответствующее разрешение сначала должен предоставить КСУ.

Он подчеркнул, что угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины несет именно РФ и Владимир Путин. Поддержка Украины со стороны западных партнеров, считает Вениславский, раздражает Россию.

"Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины (относительно недопустимости размещения иностранных военных баз - ред.) "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины", - заявил нардеп.

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Такой вариант он назвал гарантией безопасности и территориальной целостности Украины. Окончательное решение по данному вопросу, считает депутат - за Конституционным судом.

"Надо, чтобы кто-то обратился в Конституционный суд за официальным толкованием статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины... Будем надеяться, что судьи Конституционного суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины... Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается".

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Автор: Юрий Годован