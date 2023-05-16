12 ноября 2022 года, через день после освобождения Херсона, женщина в эйфории пошла откапывать спрятанный флаг.

Видео, как жительница Херсона Старкова Людмила осенью 2022 года, после освобождения города, откапывает спрятанный от оккупантов украинский флаг, стало мгновенно вирусным в сети.

Женщина, которая прятала флаг, пережила оккупацию и пришла в студию "Сніданку з 1+1" и рассказала историю закопанного национального символа.

Людмила рассказывает, что когда оккупанты зашли в Херсон, они ожидали другой встречи. Но местные жители не были им рады. По словам женщины, она с семьей даже не думала уезжать из родного города.

Сын Людмилы Сергей был участником антиоккупантских протестов в Херсоне, он ходил на эти акции со своим флагом, а затем принес флаг домой из-за активности ФСБшников в городе. В один из дней оккупации сына женщины оккупанты раздели и избили, после этого он решил выезжать из Херсона, ведь его могли посадить за проукраинские взгляды.

Флаг Сергея долго висел напротив окна Людмилы, это был ее своеобразный маленький протест. "О*ки начали ходить у нас по улицам, и поэтому я его (флаг, - УНИАН.) спрятала, думала, нас освободят. А в это мы верили свято. Нас освободят, приедет мой сын, а я ему покажу, какая я партизанка!" - делится женщина.

А 12 ноября 2022 года, спустя день после освобождения Херсона, женщина в эйфории пошла откапывать спрятанный флаг. Этот процесс сняли на видео для ее сына. А потом уже Сергей опубликовал ролик в сети - он моментально завирусился.

"Ну, а уже через некоторое время я узнала, что это видео есть везде. Даже этим видео мы хоть какую-то песчинку вложили в нашу победу", - рассказывает Людмила.

Вирусное видео с закопанным украинским флагом в Херсоне

В трогательном видео, которое раньше появилось в сети, жители Херсона показали, как спрятали национальный флаг во дворе под брусчаткой. Флаг сохранился в хорошем состоянии. На кадрах женщина вынимает его. "Мокрый, но живой", - отметили херсонцы.

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