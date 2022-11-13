Люди надежно спрятали его от захватчиков.

Херсонцы прятали украинские флаги от российских оккупантов. Один из таких люди вынули из тайника после деоккупации и установили над своим домом.

В трогательном видео, которое появилось в сети, местные показали, как спрятали национальный флаг во дворе под брусчаткой. Флаг сохранился в хорошем состоянии.

На кадрах женщина вынимает флаг, который бережно завернула в полиэтилен. "Мокрый, но живой", - отметили херсонцы.

Видео дня

Женщина на видео со слезами на глазах развернула флаг, обняла его и понесла к дому.

ВСУ освобождают Херсонскую область: главные новости

9 ноября Россия заявила о выводе войск из Херсона и правобережья области. Отступая, оккупанты взорвали мосты на Херсонщине и Николаевщине.

ВСУ довольно стремительно продвинулись в Херсон, а 11 ноября зашли в город и взяли его под контроль, сеть заполонили фото и видео, как местные жители встречают украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что бойцы зашли в Херсон и деоккупировали все правобережье Херсонской области.

Российские пропагандисты называют побег России из Херсона "трудным решением" и меняют риторику на более спокойную на фоне неудачи Кремля. Контрнаступление продолжается.

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