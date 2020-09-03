Американское издание New York Post ошибочно отнесло украинскую столицу к России.
О чем говорится в новости об украинке в «Борисполе», которая решила подышать свежим воздухом на крыле самолета.
«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России», - говорится в опубликованном тексте.
По состоянию на 9:00 ошибка не исправлена.
При этом в The Sun, откуда New York Post взял новость, отмечается, что курьез произошел в «Киеве, украинской столице».
Пассажирка на крыле самолета: как это было
Инцидент произошел 31 августа в аэропорту «Борисполь». Женщина была пассажиркой рейса «Анталия-Киев». Она решила подышать свежим воздухом и просто, открыв дверь, прогулялась по крылу самолета.
Видео в сети опубликовали очевидцы необычного события.
Нарушительница покинула идею неординарного отдыха только после того, как в ситуацию вмешались работники аэропорта.
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