В ситуацию вмешались работники аэропорта.

В аэропорту «Борисполь» заметили пассажирку, которая, нарушив правила, вышла из самолета во время посадки через аварийные двери.

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Видео в сети опубликовали очевидцы необычного события.

Женщина решила подышать свежим воздухом и просто, открыв дверь, села на краю крыла.

Нарушительница покинула идею неординарного отдыха только после того, как в ситуацию вмешались работники аэропорта.

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Автор: Яна Ставская