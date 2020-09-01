В аэропорту «Борисполь» заметили пассажирку, которая, нарушив правила, вышла из самолета во время посадки через аварийные двери.
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Видео в сети опубликовали очевидцы необычного события.
Женщина решила подышать свежим воздухом и просто, открыв дверь, села на краю крыла.
Нарушительница покинула идею неординарного отдыха только после того, как в ситуацию вмешались работники аэропорта.
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