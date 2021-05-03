Екатерина Есипенко подчеркнула, что намерена продолжать борьбу за освобождение своего мужа.

Жена незаконно арестованного в оккупированном Крыму журналиста Владислава Есипенко заявила, что ее муж дал показания под пытками.

Соответствующее обращение Екатерины Есипенко обнародовало Радио Свобода.

«С 10 марта мой муж находится в СИЗО Симферополя. ФСБ его схватила на следующий день после того, как он снимал видео возложение цветов у памятника Шевченко в Симферополе. Моего мужа вывели из машины и показательно повалили на землю, хотя он не сопротивлялся... чтобы, пользуясь его отсутствием, подбросить в салон гранату и обвинить журналиста Радио Свобода в перевозке взрывчатых веществ», - сказала она.

По словам жены, в СИЗО Есипенко пытали и не пускали к нему адвоката.

Читайте такжеВ США призвали Россию освободить арестованного украинского журналиста Есипенко

«Два дня его пытали, раздев догола, подключив ему на уши провода, они включали электрический ток, били в живот, по ногам и в пах, угрожали подключить ток к гениталиям. Не пускали к нему независимого адвоката... Чтобы лишить его права на защиту, чтобы нечеловеческими пытками заставить признаться в том, что мой муж не только журналист, но и шпион, работающий на украинском разведку. Но на суде, заявив о пытках, мой муж отказался от показаний, данных под пытками», - заявила она.

Есипенко подчеркнула, что дело в отношении ее мужа было сфабриковано.

«Это был показательное наступление на свободу слова, на свободу прессы. Моего мужа преследовали за его профессиональную деятельность. Весь мир содрогнулся от бессмысленности обвинения и жестокости палачей. Ведь пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов, украинских журналистов - очередной сценарий оккупационной власти Крыма», - сказала она.

Жена Есипенко подчеркнула, что намерена продолжать борьбу за освобождение мужа.

Что известно о задержании Есипенко

10 марта во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала Есипенко.

Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 Уголовного кодекса России (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Позже оккупанты добавили еще и подозрение в шпионаже.

Есипенко избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая.

Впоследствии выяснилось, что Есипенко как внештатный журналист сотрудничал с проектом Радио Свобода - "Крым. Реалии".

Адвокатов Эмиля Курбединова и Алексея Ладина, с которыми жена Есипенко заключила соглашение, к нему не допускают.

19 марта жена Есипенко Екатерина призвала президента Украины Владимира Зеленского и международное сообщество способствовать освобождению своего мужа. Она также заявила о давлении и пытках, которые оккупанты применяли к ее мужу. Есипенко отметила, что боится за его жизнь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина