Президент поблагодарил Воздушные силы за все, что они делают для защиты украинского неба.

Президент Владимир Зеленский проинформировал о последствиях сегодняшнего массированного удара российских оккупантов по украинской инфраструктуре.

"Провел сегодня несколько совещаний относительно последствий массированного удара по нашей инфраструктуре. Очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых наших регионах и городах. Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям. Восстановительные работы на энергообъектах продолжаются весь день. Самое сложное - Харьков, Житомирская область. Непросто в Одессе, в Днепропетровской области, в Киеве, в Запорожье", - заявил глава государства в вечернем видеообращении.

По его словам, ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральная власть – все будут работать столько, сколько надо, чтобы восстановить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы.

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"Я благодарю всех, кто работает ради этого. Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут", - сказал президент.

Также он поблагодарил Воздушные силы за все, что они делают для защиты украинского неба.

"Я хочу поблагодарить сегодня всех воинов наших Воздушных сил. Особенно - 138-ю Днепровскую, 160-ю Одесскую и 208-ю Херсонскую зенитные ракетные бригады, отличившиеся в защите от этого российского налета. Благодарю вас, воины! Спасибо и всем в мире, кто осознает, насколько важно дать полную защиту украинскому небу. Всем, кто готов нам помогать в гарантировании нормальной жизни людей", - подчеркнул Зеленский.

Атака РФ на Украину 9 марта-детали

Ночью сегодня, 9 марта, российские войска в очередной раз нанесли массированную атаку по Украине. Атака продолжалась более 6 часов. Враг совершил пуски ракет различного базирования, среди них шесть крылатых ракет Х-47 "Кинжал", а также ударные дроны "Shahed-136/131".

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

В частности в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры, часть киевлян остались без отопления.

В Житомирской и Харьковской областях ситуация с энергоснабжением остается самой сложной.