Он отмечает, что появление в украинском небе самолетов F-16 станет "новым уровнем украинской военной авиации".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо.

В своем видеообращении он отметил, что уже 30 лет в последнюю субботу августа свой профессиональный праздник отмечают работники и работницы украинской авиации - и военной, и гражданской.

Президент отметил, что "настоящая прочность есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо, чтят собственную авиацию".

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"Сейчас, в этом году, Украина должна сделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16. И это станет новым уровнем украинской военной авиации. И это приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности", - сказал Зеленский.

Самолеты F-16 для Украины - подробности

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что для того, чтобы в украинском небе появились первые F-16, нужно будет еще 6-7 месяцев и подготовка нескольких сотен человек.

Предполагается, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16, а первые шесть истребителей наша страна может получить уже ближе к концу года. Кроме того, Нидерланды могут передать Украине 42 самолета F-16. В то же время Норвегия также подтвердила предоставление Украине западных истребителей F-16.

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