Он также замечает, что сам самолет - это "просто платформа", ведь нужно говорить также об оружии, которое он будет применять.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что для того, чтобы в украинском небе появились первые F-16, нужно будет еще 6-7 месяцев и подготовка нескольких сотен человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отметив, что ключевая задача по предоставлению самолетов уже решена.

"Сам самолет - он просто платформа. Надо говорить об оружии, о ракетах, о снарядах, о бомбах, которые будет применять F-16. надо говорить о подготовке инфраструктуры для того, чтобы мы их могли обслуживать, и они могли выполнять боевые задачи", - отметил министр.

Он добавил, что это означает, что речь идет не только о подготовке пилота, но и о инженерах, техниках и людях, планирующих операции.

"Это серьезный комплекс задач и это несколько сотен человек мы должны научить для первых птичек в украинском небе. Поэтому объективно, без завышенных ожиданий, я думаю, что 6-7 месяцев – это минимальный срок, который надо сознательно оценивать. Но если он будет чуточку больше, - не разочаровываться", - сказал Резников.

Он добавил, что украинские пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через 6 месяцев. "А вот техники, инженеры - мы пока не знаем. Очень сложные системы обслуживания, ремонта. Поэтому увидим", - отметил чиновник.

В то же время, добавил Резников, украинцы настолько талантливы, что, в частности "Патриорты" они вместо 10 месяцев преодолели за 10 недели", поэтому он убежден, что "украинские F-16 будут в украинском небе освобождаться временно оккупированные территории".

Также на вопрос о якобы малом количестве самолетов, которые будут постепенно поступать в Украину, министр подчеркнул, что "малое" количество – это "оценочные суждения". "Все всегда начинается с первого шага", - сказал он.

Относительно общего количества самолетов Резников отметил, что "нет сейчас общего количества".

"Есть две цифры, названные Нидерландами и Данией... командование Воздушных сил имеет презентацию, в которой четко мы своим партнерам определили количество, которое нам нужно. А она немного больше, чем та, которая заявлена уже партнерами. Но для начала этого тоже будет достаточно. Это несколько уже подразделений, которые способны выполнять боевые задачи. Но я убежден – их будет больше. Потому что в мире, если не ошибаюсь, более 5 тысяч F-16 в принципе существует у партнеров", - отметил чиновник.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам VI Международного ветеранского форума отметил, что все украинские воины максимально мотивированы для скорейшего использования F-16. По его словам, по авиационному показателю Украина будет в топе сильнейших государств мира.

F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 самолетов от Дании. Предполагается, что первая партия из шести истребителей отправится в Украину ближе к концу года.

19 августа Резников сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 "уже начались".

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к обучению украинских пилотов на западных истребителях на F-16, если европейские страны не будут успевать за графиком.

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