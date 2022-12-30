Принятие этого закона было среди одних из главных требований к Украине, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах (сообществах) Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

Закон о национальных меньшинствах: что о нем известно

13 декабря Верховная Рада приняла закон о национальных меньшинствах (сообществах) Украины.

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За принятие закона с регистрационным номером 8224 проголосовали 324 парламентариев.

Принятие этого закона было среди одних из главных требований к Украине, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что после принятия его как закона теряет силу закон "О национальных меньшинствах в Украине" от 1992 года.

Законом закреплено определение "национальные меньшинства (сообщества)"; права, свободы и обязанности лиц, принадлежащих к нацменьшинствам (сообществам); особенности государственной политики по реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к нацменьшинствам. В частности, особенности финансового обеспечения внедрения такой политики, полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.

Также законом предусмотрена возможность создания консультативно-совещательных органов при госорганах исполнительной власти разных уровней по реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.

Кроме того, предусмотрена возможность создания центров национальностей в областных центрах или определенных населенных пунктах за счет государственного и/или местного бюджетов для функционирования общественных объединений нацменьшинств на безвозмездной основе.