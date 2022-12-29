Президент подчеркнул, что Украина выстоит и выгонит врага.

Президент Владимир Зеленский не исключает, что враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год украинцы встречали в темноте.

"Осталось два дня в этом году. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте", - заявил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский не исключил, что, возможно, оккупанты планируют очередными ударами по городам заставить украинцев страдать.

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"Но что бы ни планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнений. И они будут нести наказание за эту страшную войну. Максимальное. Я благодарю всех, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто воюет за нашу независимость", - сказал глава государства.

Массированный ракетный удар по Украине 29 декабря

Утром 29 декабря Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам разных типов ракет. Российскими ракетами во время массированной атаки были поражены объекты в десяти областях. Несколько объектов энергетики Украины получили повреждения.

Представитель ВВС Юрий Игнат предположил, что следующий удар россиян может произойти с большим количеством ракет.

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