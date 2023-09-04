Одной из проблем Алексей Резников назвал попытки избежать мобилизации некоторыми гражданами, оформляющими фейковую инвалидность или непригодность к военной службе.

Министр обороны Алексей Резников рассказал об изменениях в работе, которые ждут территориальные центры комплектования в Украине.

В интервью Укринформу он отметил, что ТЦК находятся в подчинении Вооруженных Силах Украины и не находятся в прямом подчинении Министерству обороны. В то же время, ведомство осуществляет "демократический контроль" за процессами, которые там происходят.

"Кадровые решения - это на уровне Вооруженных Сил, а наша задача - обеспечить их технологически, поэтому главная задача - это цифра... В чем оно будет заключаться. Что такое, в принципе, центр комплектации для обычного человека? Это адские круги, очереди, издевательства и коррупционная от этого сразу составляющая, потому что вы стоите в очереди и кто-то кого-то побуждает... Для того, чтобы минимизировать все эти истории встала задача уменьшить эту бумажную армию, файлы с личными делами убрать, переложить их в цифру, чтобы все было комфортно", - сказал Резников.

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По его словам, сейчас в военкоматах внедряется система "Оберег", а работа по цифровизации военкоматов продолжается. "Представьте себе массив бумаг по всей стране, который надо оцифровать. Еще остались там сотни тысяч, но это принципиально меньше и почти все по большим городам, по маленьким городам уже почти все оцифровали", - отметил Резников.

По словам министра, система будет предусматривать обмен данными между ТЦК и реестрами Минюста, что позволит убрать необходимость носить справки, в частности - об изменении состава семьи.

"Условно говоря, если у кого-то родился третий ребенок, несовершеннолетний, у него автоматически меняется статус. Так он должен был взять справку, принести в ТЦК, а сейчас мы делаем совместный приказ с Министерством юстиции об обмене данными. Все, что в реестрах Минюста, а это - ЗАГСы, в том числе, акты гражданского состояния, регистрация брака, рождения и т.д., оно автоматом будет залетать в центр комплектации. И военком сразу видит, что этот военнообязанный перешел в другой статус. Или Минсоц предоставляет реестр людей с инвалидностью, и у них есть опекуны, если опекун за мамой или дедушкой - единственный опекун, а там человек с инвалидностью, информация автоматом в реестр попадает. Женился - в реестр, развелся - в реестр, сам получил инвалидность - в реестр, судим, не судим, болен, зависимости какие-то, - все это будет там и это сразу уменьшит нагрузку на работников ТЦК по проверке данных", - рассказал Резников.

Второй проблемой министр обороны назвал попытки избежать мобилизации некоторыми гражданами, оформляющими фейковую инвалидность или непригодность к военной службе.

"И это сам военком, который склонен к коррупции, неспособен это сделать, только с врачом или врачами, которые входят в ВЛК. Мы наработаем много решений... большой пакет нормативно-правовых актов, которые минимизируют возможности злоупотреблений по линии ВЛК... Это упростит жизнь людям, в зависимости от того, это военнослужащий, ранен или это гражданский человек. Чтобы вы понимали, у нас большинство членов ВЛК - это в основном гражданские врачи. И до недавнего времени эти гражданские врачи не получали денег за то, что приходили на ВЛК - это дополнительная работа... Мое оптимистичное видение, что мы почувствуем это изменение за пару месяцев", - отметил министр.

Изменения в оценке пригодности военнослужащих - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство обороны Украины утвердило новый расклад болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными.

Что касается ограниченно пригодных, то отныне одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В августе правительство приняло решение по введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебных комиссий. Решение должно упростить взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках ВЛК.

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