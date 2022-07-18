Президент подчеркнул, что Россия держит большинство оккупированных территорий в информационном вакууме и ежедневно "забрасывает" их новой ложью об Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал украинцев по возможности распространять правду и говорить с людьми на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня по новостям разошлась фотография парня из Мариуполя, который вышел на улицу города с украинским флагом. Вышел к остаткам здания драмтеатра, разрушенного российскими войсками. Это было очень смело. И я хочу поблагодарить его за этот поступок", - сказал президент.

Зеленский отметил, что этот парень – один из многих украинцев, которые ждут возвращения Украины и ни при каких обстоятельствах не примут оккупацию.

По его словам, Россия держит большинство из них в информационном вакууме и ежедневно "забрасывает" оккупированные территории новой ложью об Украине.

"Но, несмотря на пропаганду и запугивание, люди не только не забывают об Украине, но и демонстрируют, что они на самом деле думают и чего хотят. Мы ни дня о них не забывали. И я прошу вас всех, кто имеет для этого контакты и возможности: доносите на оккупированную территорию реальную информацию, поддерживайте наших людей, распространяйте там правду. Любым способом, который считаете эффективным", - призвал глава государства.

По его мнению, "наши люди должны слышать про Украину от украинцев" на всей украинской земле от Херсона до Горловки, от Геническа до оккупированных районов Харьковщины, в Мелитополе и Бердянске, в Энергодаре, в Луганской и Донецкой областях, в Крыму.

Напомним, что о парне, который вышел на улицы захваченного россиянами города с флагом Украины, рассказали в горсовете Мариуполя.

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