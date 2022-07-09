Соответствующая петиция собрала более 25 тысяч голосов и получила статус "ожидает рассмотрения".

Электронная петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимое количество голосов – 25 тысяч. Теперь ее обязан рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины.

"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, как и у традиционных пар", – отметил автор петиции.

За 56 дней до окончания сроков петиция собрала более 25 тысяч голосов и получила статус "ожидает рассмотрения".

Напомним, ранее в Украине зарегистрировали петицию с призывом легализовать порно и эротику, таким образом прекратив практику "охоты" на вебкам-моделей, которые продают откровенный контент в Интернете:

"Большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность. В Украине этот закон принимался с международными замечанием, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно – может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам".

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