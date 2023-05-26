Министерство юстиции уже работает над вопросом легализации гражданских партнерств.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о зарегистрированных партнерствах для однополых пар. По его словам, Украина выбрала движение навстречу европейским стандартам, в основе которых лежат права человека.

В ответе к петиции указывается, что власть уже работает над легализацией гражданских партнерств.

"Министерство юстиции Украины сейчас работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства с определением правовых основ, порядка и последствий его государственной регистрации, а также правового статуса и личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей партнеров с учетом особенностей уже имеющихся правовых институтов", – рассказал президент.

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Глава государства напомнил, что единственным органом законодательной власти в Украине является парламент, а потому он обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос.

"Учитывая то, что в соответствии со статьей 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, с аналогичным письмом я обратился к премьер-министру Украины. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автора электронной петиции проинформируют Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины", - добавил Зеленский.

Проект закона о введении регистрируемого партнерства

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект о введении регистрируемого партнерства (№9103). В том же месяце на сайте президента Украины появились петиция в поддержку данного законопроекта. Ее автором является Петр Жеруха.

Мужчина представляет ЛГБТ движение военных и настаивает на том, что в условиях войны важно обеспечить однополым и разнополым парам получить статус близких родственников, не вступая в брак. Петиция набрала необходимое количество подписей меньше чем за месяц.

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