Петиция набрала более 26 000 голосов среди украинцев

В Украине набрала необходимый "максимум" голосов петиция в поддержку введения регистрируемых партнерств для однополых и разнополых пар. Ранее Верховная Рада Украины уже зарегистрировала соответствующий закон, регулирующего введение таких партнерств (законопроект № 9103).

Сегодня стало известно, что на сайте президента петиция набрала более 26 000 голосов. Это значит, что теперь ее должен рассмотреть непосредственно президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что в документе автор петиции призывает президента поддержать введение однополых партнерств в Украине не только по причинам поддержки самого движения, но и потому, что на законодательном уровне те или иные решения в отношениях может принимать лишь официальный партнер.

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К примеру, если на фронте один из партнеров погиб, другой не может забрать его тело или претендовать на наследство, так как юридически является для погибшего "никем".

Проект закона о введении регистрируемого партнерства

Напомним, что в Верховную Раду внесли соответсвующий законопроект о введении регистрируемого партнерства (№9103) 13 марта 2023 года.

Уже 28 марта на сайте президента появились петиция в поддержку данного законопроекта. Ее инициатором является Петр Жеруха. Он представляет ЛГБТ движение военных и настаивает на том, что в условиях войны важно обеспечить однополым и разнополым парам получить статус близких родственников, не вступая в брак.

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