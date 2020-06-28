"Правильно ли мы живем?": Зеленский обратился к украинцам в День Конституции (видео)

В своей речи президент упомянул украинцев, которые не носят маски в метро и водят перегруженные фуры.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в День Конституции.

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Глава государства порассуждал о том, какое значение Конституция имеет для каждого украинца.

«Возможно, наша конституция – это источник ответов? Ответов, которые иногда требуются каждому из нас. Правильно ли мы живем? Как страна, и как общество. Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина?», - отметил он.

«Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в смекалке, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес, или едем на перегруженной фуре», - подчеркнул президент.

Напомним, ежегодно День Конституции в Украине отмечается 28 июня, поскольку в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла основной закон страны - Конституцию.

День Конституции Украины является одним из главных государственных праздников нашей страны. И это единственный государственный праздник, который закреплен в самой Конституции.

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