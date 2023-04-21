Президент отмечает, что главной задачей государства является деоккупация своих территорий, возвращение земель и своих людей из российской неволи..

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас всем, как и в прошлом году, необходимо сохранять единство и полную концентрацию на обороне.

Глава государства в своем видеообращении подчеркнул, что все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация украинских территорий, возвращение украинских земель и своих людей из российской неволи.

"Ресурсы государства направляются прежде всего на эту задачу. Я благодарен всем, кто помогает. Кто сохраняет внимание мира к Украине. Всем, кто создает в Украине рабочие места, кто платит налоги, кто остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил всех, кто организует сборы для украинских воинов и восстановления - как в Украине, так и в других странах.

"Сейчас так же, как и в прошлом году, всем нам надо сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне. Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждую, кто на государственных оборонных предприятиях и в бизнесе, который присоединился, производит оружие и амуницию, дроны. Всем, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в частности для разминирования", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил их за то, что несмотря ни на что, Украина наращивает свой оборонный производственный потенциал.

Война в Украине - заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные знают обо всех планах врага в ближайший период. Он рассказал, что продолжается разработка еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, а отдельное внимание в этом вопросе уделяется вновь созданным бригадам.

Глава государства также считает, что Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО. Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном подробно обсудил формулу мира и совместные международные мероприятия, в частности, Вильнюсский саммит НАТО.

Президент ранее поблагодарил украинских защитников и подчеркнул, что каждый уничтоженный российский захватчик сегодня - это освобожденный метр украинской земли завтра.

Вас также могут заинтересовать новости: