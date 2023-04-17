Глава государства отметил украинских бойцов за успешные штурмовые действия, в частности, в Бахмуте и успешные результаты на Луганщине.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам подчеркнул, что каждый уничтоженный российский захватчик сегодня - это освобожденный метр украинской земли завтра.

"Хочу сегодня особо отметить наших воинов из 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады - за активные и успешные штурмовые действия в Бахмуте. Спасибо 214-му стрелковому батальону за мощные удары по врагу под Бахмутом!" - сказал президент.

Также глава государства поблагодарил 92-ю отдельную механизированную бригаду "за результат на Луганщине".

"Донецкое направление... бойцы 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-й отдельной артиллерийской бригады. Десантники "Семидесятдевятки". Воины 74-го отдельного разведбата, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка... Спасибо всем вам!" - заявил Зеленский.

Кроме того, по его словам, в Запорожской области есть за что отметить воинов 128-й отдельной штурмовой Закарпатской бригады.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 17 апреля украинские воины отбили более 50 атак российских войск на самых горячих участках фронта в Украине. Ими остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

Также известно, что защитники Украины в течение суток поразили ряд районов сосредоточения живой силы РФ и станцию радиоэлектронной борьбы врага. В частности, авиация 12 раз ударила по районам сосредоточения российских военных.

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