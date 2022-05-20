Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поступающие со всех территорий, которые сейчас находятся под временной оккупацией РФ, должны иметь возможность поступать в украинские вузы по упрощенной схеме.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования.
Зеленский напомнил, что в 2020 году был введен упрощенный механизм поступления в украинские вузы для выпускников с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.
Он подчеркнул, что такие же возможности должны быть в том числе и у абитуриентов с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
"Нужно отработать вопрос перечня временно оккупированных территорий. Я дам поручение подготовить необходимые решения", - подчеркнул президент.
Кроме того, реагируя на обращения студентов, глава государства поставил задачу министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать механизм решения вопроса с оплатой по контрактам для студентов с территорий, которые оказались под оккупацией.
"На сегодня Херсонщину мы признаем временно оккупированной территорией. Поэтому мне непонятно, почему студент с Херсонщины должен платить деньги", - отметил он.
Зеленский также предложил разработать такое решение, которое поможет снять эту насущную проблему для студентов из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и Донбасса.
Президент также отметил, что ему нравится девиз "Образование, несмотря на войну" и призвал украинских студентов продолжать учиться, несмотря на боевые действия, потому что Украине нужны умные, образованные, профессиональные люди.
"Студенчество должно продолжать получать знания. Я желаю вам взять все знания, какие только можно. Это очень важная работа на благо нашего государства. Нам нужны глубокие люди, которые разбираются в своих профессиональных вещах. Люди, которые могут действительно возродить Украину, производства, технологии", - подытожил он.
Как сообщал УНИАН, выпускники школ на временно оккупированных территориях получат украинские аттестаты и документы об образовании.