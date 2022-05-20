Зеленский напомнил, что в 2020 году был введен упрощенный механизм поступления в украинские вузы для выпускников с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поступающие со всех территорий, которые сейчас находятся под временной оккупацией РФ, должны иметь возможность поступать в украинские вузы по упрощенной схеме.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования.

Зеленский напомнил, что в 2020 году был введен упрощенный механизм поступления в украинские вузы для выпускников с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Он подчеркнул, что такие же возможности должны быть в том числе и у абитуриентов с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

"Нужно отработать вопрос перечня временно оккупированных территорий. Я дам поручение подготовить необходимые решения", - подчеркнул президент.

Кроме того, реагируя на обращения студентов, глава государства поставил задачу министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать механизм решения вопроса с оплатой по контрактам для студентов с территорий, которые оказались под оккупацией.

"На сегодня Херсонщину мы признаем временно оккупированной территорией. Поэтому мне непонятно, почему студент с Херсонщины должен платить деньги", - отметил он.

Зеленский также предложил разработать такое решение, которое поможет снять эту насущную проблему для студентов из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и Донбасса.

Президент также отметил, что ему нравится девиз "Образование, несмотря на войну" и призвал украинских студентов продолжать учиться, несмотря на боевые действия, потому что Украине нужны умные, образованные, профессиональные люди.

"Студенчество должно продолжать получать знания. Я желаю вам взять все знания, какие только можно. Это очень важная работа на благо нашего государства. Нам нужны глубокие люди, которые разбираются в своих профессиональных вещах. Люди, которые могут действительно возродить Украину, производства, технологии", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, выпускники школ на временно оккупированных территориях получат украинские аттестаты и документы об образовании.