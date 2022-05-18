Сейчас на временно оккупированных территориях Украины расположено примерно 800 школ.

Выпускники школ на временно оккупированных территориях получат украинские аттестаты и документы об образовании.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире информационного телемарафона.

"Независимо от того, могут ли они на данном этапе продолжать образовательный процесс или нет, документы об образовании будут выданы всем без исключения выпускникам. Все без исключения школьники будут аттестованы по ежегодной оценке", - сказал Шкарлет.

Он отметил, что сейчас примерно 800 школ на временно оккупированной территории. Из них в более чем 280 школах, которые преимущественно расположены на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, уже завершили обучение.

Как сообщал УНИАН, Сергей Шкарлет рассказал, что дети, выехавшие за пределы Украины, смогут сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) в странах Европы.

Что касается временно оккупированных территорий, то, по словам министра, сдача теста там невозможна, поскольку все государственные реестры на оккупированных территориях заблокированы, чтобы обезопасить доступ к ним со стороны РФ.

"Но для любого выпускника мы организовали минимум три тестовые сессии. После окончания поступления для детей с временно оккупированных территорий будут предусмотрены еще возможности, при выезде их на подконтрольную Украине территорию они могут попытаться поступить в учреждения высшего образования и позже", - подчеркнул чиновник.

Вас также могут заинтересовать новости: