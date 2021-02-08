По словам президента Владимира Зеленского, сегодняшний форум на тему преодоления последствий пандемии - это старт большого общественного диалога с участием представителей власти, общественности, международных и украинских экспертов, ученых, журналистов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в формате общественного диалога по случаю 30-летия независимости Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине», - сказал Зеленский.

По словам президента, это старт большого общественного диалога с участием представителей власти, общественности, международных и украинских экспертов, ученых, журналистов.

«В течение следующих месяцев кроме COVID-19 мы будем говорить о безопасности и обороне, о мире и войне, о Крыме и Донбассе, о коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системе, о сельском хозяйстве, диджитализации, инфраструктуре, об образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской, о социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправлении и о многих других очень важных вещах, тех вещах, которые являются опорами нашей независимости», - сообщил глава государства.

Он напомнил, что в этом году украинцы будут отмечать 30-ю годовщину обретения независимости государства.

«Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа будет для Украины беспрецедентным, но 30 лет независимости - это не просто знаковая дата и праздник, это время, когда стоит подводить предварительные итоги, отмечать успехи, признавать ошибки, делать правильные выводы, ставить амбициозные цели и вместе двигаться вперед. Для этого всем нам нужна длинный, обстоятельный, возможно, непростой, но честный разговор. Поэтому каждую неделю это место станет площадкой для главных тем Украина, местом диалога, вопросов, ответов, а главное - поиска и генерации решений», - подчеркнул Зеленский.

Форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы»

Первый форум из анонсированной серии стартовал утром 8 февраля. На нем присутствует президент Владимир Зеленский.

Участие в мероприятии примут представители Украины, Евросоюза и международных организаций.

Главными темами для обсуждения станут планы правительства на 2021 год по преодолению пандемии: меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничества с международными финансовыми организациями.

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Автор: Константин Гончаров