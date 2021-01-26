Оккупационные власти Крыма продали на аукционе завод марочных вин "Коктебель" одноименному ООО.
Как пишет "Крым.Реалии", соответствующие данные появились на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов. Завод продали за 110,2 млн рублей, стартовая цена составляла 100 млн рублей.
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Всего к аукциону допустили две компании и одно физлицо: арендатора ООО "Завод марочных вин "Коктебель", компанию "НТЦ "Кристаллкор" из России (Санкт-Петербург), а также – физлицо Андрея Шкловского, который является учредителем ООО "Бонусмолл" в Перми (Россия).
Сам завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Он обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар.
Ранее оккупационные власти продали в оккупированном Крыму винодельческое объединение "Массандра".
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