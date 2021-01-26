Россия продолжает "хозяйничать" на оккупированном полуострове.

Оккупационные власти Крыма продали на аукционе завод марочных вин "Коктебель" одноименному ООО.

Как пишет "Крым.Реалии", соответствующие данные появились на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов. Завод продали за 110,2 млн рублей, стартовая цена составляла 100 млн рублей.

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Всего к аукциону допустили две компании и одно физлицо: арендатора ООО "Завод марочных вин "Коктебель", компанию "НТЦ "Кристаллкор" из России (Санкт-Петербург), а также – физлицо Андрея Шкловского, который является учредителем ООО "Бонусмолл" в Перми (Россия).

Сам завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Он обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар.

Ранее оккупационные власти продали в оккупированном Крыму винодельческое объединение "Массандра".

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Автор: Юрий Годован