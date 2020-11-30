Усадьбу-музей Остапа Вишни восстановили в Херсонской области. Почти десятилетие здание музея в селе Крынки была аварийной. Экспонаты раздали в другие музеи, а часть вещей разобрали на хранение местные жители. И только в этом году нашёлся меценат который отстроил музей собственным капиталом.

Им стал застройщик лучшего ЖК в пригороде Киева «Уютный Квартал», Одарич Сергей Васильевич. Его комплекс уже 2 года подряд становился лучшим по версии «Выбор года», и увидев снимки старой разрушенной усадьбы он принял вызов возродить культурное наследие нашей страны, ведь строительство – дело всей его жизни.

Ремонт обошёлся около 1,5 млн гривень. Делали его по чертежу старой постройки, окна и двери оставили те же а также сделали крышу из камыша, традиционный для херсонских сел прошлого столетия.

«Год назад читая интернет, увидел фотографии ужасной разрухи, и под ними подпись, что это усадьба Остапа Вишни, я не поверил своим глазам. Правду говоря, в это не поверил и перечитал новость раз 5, а после позвонил в местные органы власти, где они подтвердили что действительно в таком ужасном положении находиться усадьба великого украинского писателя, где он проводил последние годы своей жизни. Мне стало очень грустно. Строительство мое главное занятие. Я строю в пригороде Киева жилой комплекс ЖК «Уютный квартал», мне захотелось обновить этот музей, у нас были все возможности и хорошая команда. Теперь сюда будут приезжать туристы, что привлечёт внимание к творчеству Остапа Вишни», - прокомментировал Сергей Васильевич.

Не откладывая дел в долгий ящик Сергей Васильевич приехал в Херсонскую, встретился с местными жителями и общественными активистами Крынок и Казачьих Лагерей. И таки нашел тех, кто вызвался поддержать в осуществлении замысла.

Казачье-Лагерной сельский совет своим решением от 4 июня 2020 выделила своему коммунальному предприятию «Силькомунгосп» 0,36 га земли для перенесения туда бюст и дома-музея писателя, который прославил эти края. А менее чем через полгода дом Остапа Вишни возродилась, как Феникс из пепла.

Возле музея разбили фруктовый сад, тут теперь растут черешни, яблони и вишни. Местные жители говорят что это место для них важное, ведь в их семьях и до этого времени истории про встречи с Остапом Вишней.

Восстанавливали памятник по сантиметру

«Я за свою жизнь построил триста тысяч квадратных метров нового жилья. И этот дом был для меня вполне особой - проект, как говорится, задел за душу, - признался Сергей Васильевич. - Да и просто интересно было восстанавливать дом сантиметр за сантиметром, исключительно из тех же материалов, используемых при возведении оригинала - камыша, глины, известняка. Кое-что, в частности оконные рамы и ставни, просто спасли из руин. Когда приехал впервые в июне, многие из местных не верил в то, что восстановление музея состоится: ну, мол, ходит какой-то человек, то обещает - сколько их уже таких было. Но вот дом-музей открыл двери и ждет посетителей со всей Украины!».

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Автор: УНИАН