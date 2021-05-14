В Одесской области мужчина самовольно нарисовал на трассе дорожную разметку, которая путала водителей.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, 12 мая после недавнего ремонта автомобильной дороги Т-16-07 «Измаил - Килия - Вилково» жители Измаильского района обнаружили новую дорожную разметку.
В частности, кто-то нарисовал стоп-линию, которая вводила водителей в заблуждение и заставляла останавливаться на дороге. Это создавало препятствия в движении транспорта.
Читайте такжеОтталкивался от асфальта: в Одессе оштрафовали тракториста, ехавшего при помощи ковшаИнформация о самовольно нанесенной разметке попала в патрульную полицию города Измаил. Инспекторы отдела безопасности дорожного движения установили личность нарушителя.
Общаясь с полицейскими, мужчина пояснил, что сделал разметку для автомобильных гонок, которые планировал организовать.
Патрульные составили на нарушителя административный протокол по ст. 139 КУоАП - повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению.
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