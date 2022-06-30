Напомним, в Украине запрещен выезд за границу мужчин призывного возраста в связи с продолжающейся мобилизацией в Украине.

Верховная Рада планирует запретить выезжать за границу еще одной категории украинцев. Речь идет о тех гражданах Украины, у которых есть доступ к государственной тайне.

Как идет речь в тексте соответственного законопроекта на сайте Рады, на время действия военного положения в Украине из-за полномасштабной войны с Россией предлагается ограничить выезд за границу гражданам, которым был предоставлен допуск и доступ к государственной тайне. Но при этом они смогут выехать за границу для служебных командировок.

В пояснительной записке отмечается, что к гостайне может быть отнесена информация в сферах обороны, экономики, науки и техники, внешних отношений, государственной безопасности и охраны правопорядка.

"Люди, которые владеют такой информацией, вызывают значительный интерес у врага, а потому нуждаются в усиленной охране со стороны государства. Выезжая за границу, такие люди становятся легкой добычей российских спецслужб, которые имеют разветвленную сеть агентов в большинстве стран мира. Но граждане могут выезжать в страны, с которыми Украина имеет международные договоры, в составе правительственной или парламентской делегации. В таком случае безопасное пребывание для них гарантируется тем государством, которое принимает такую делегацию, - идет речь в пояснительной записке к законопроекту.

Запрет выезда из Украины во время военного положения

Как писал УНИАН, на период действия правового режима военного положения указом президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине" выезд за пределы страны граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается. Военное положение сейчас продлено до 23 августа.

В Государственной пограничной службе Украины напоминали, что запрет не применяется к отдельным лицам этой категории. В частности речь идет о лицах, которые имеют удостоверения об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет; имеющие заключение военно-врачебной комиссии о негодности с исключением с воинского учета и др.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич заявил, что для определенных категорий граждан сделали исключения по поводу выезда с Украины. Это касается студентов, преподавателей, опекунов и тому подобное.

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