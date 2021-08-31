Также ко Дню знаний комплекты мультимедийной техники от запорожских предприятий "Метинвеста" получат некоторые учебные заведения.

В 2021 году запорожские предприятия из состава группы компаний "Метинвест" выделили 3,4 млн гривень на комплексные школьные наборы для детей своих сотрудников в рамках корпоративной программы "Первый раз – в первый класс".

Как сообщает пресс-служба "Запорожстали", торжественное вручение школьных наборов детям сотрудников предприятий "Запорожсталь", "Запорожкокс", "Запорожогнеупор" и Запорожский литейно-механический завод состоялось 30 августа на площади Маяковского в Запорожье.

При этом наборы, состоящие из органических рюкзаков и комплектов школьных принадлежностей (тетради, ручки, наборы для творчества, резинки, линейки и другое), получили не только 550 первоклассников. Также были укомплектованы наборы с учетом потребностей детей в возрасте 7-11 лет и 12-16 лет. В рамках корпоративной программы такие наборы получили 6200 детей сотрудников запорожских предприятий "Метинвеста". Еще около 34 тысяч наборов достались детям сотрудников группы компаний в других городах Украины.

"В каждой семье свои традиции. В семье "Метинвест" – это традиции взаимопомощи и взаимовыручки. Каждый учебный год у детей наших сотрудников в рамках корпоративного проекта "Первый раз – в первый класс" начинается с праздника и подарков от компании – ярких и удобных рюкзаков со всем необходимым внутри. Этот год – тоже не исключение ", – отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Кроме того, ко Дню знаний комплекты мультимедийной техники от запорожских предприятий "Метинвеста" получат местные гимназии и средние технические учебные заведения, которые поддерживает компания.

Автор: Григорий Бондарь