Заподозренный в растрате средств строитель получил еще 36 миллионов на "Стену" на границе с РФ

ООО "Стройцентр Витязь" остается генеральным подрядчиком проекта "Стена" на украинско-российской границе. И это несмотря на то, что три года назад директору и основателю фирмы Агаверди Адилову НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

За первое полугодие 2020 ГПСУ было уплачено на счета "Стройцентр Витязь" 36,74 млн грн. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Госпогранслужбы.

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"Летом 2019 НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении восьми человек, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из госбюджета на инженерно-техническое обустройство украинско-российской границы, так называемого проекту" Стена ". Среди упомянутых лиц - директор и основатель ООО "Стройцентр Витязь" Агаверди Адилов", - говорится в сообщении.

Ранее в НАБУ сообщали, что за год не произошло даже подготовительное заседание. Они откладывались из-за неявки обвиняемых и защитников.

Другие генподрядные организации проекта "Стена" в первом полугодии этого года получили следующие суммы:

ООО Корпорация "Укртрансстрой" - 33,38 млн грн

ГП "Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры" - 27,57 млн грн

ООО "Будмонтажсервис И" - 27,39 млн грн

ООО "Титан Строй" - 13,29 мл грн.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с Российской Федерацией и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

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Автор: Ольга Робейко