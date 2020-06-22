На проект "Стена" предлагают выделить еще 4,5 миллиона гривень и продлить сроки строительства - StateWatch

Если Кабмин примет предложение, общая стоимость "Стены" вырастет до 6,2 млрд грн, поскольку с начала реализации проекта Госпогранслужбой уже было потрачено 1,7 млрд грн.

Госпогранслужба предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с Российской Федерацией и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

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Об этом говорится в пояснительной записке Госпогранслужбы относительно необходимых изменений проекта "Стена", передает statewatch.org.ua.

Если Кабмин примет предложение, общая стоимость “Стены” вырастет до 6,2 млрд грн, поскольку с начала реализации проекта Госпогранслужбой уже было потрачено 1,7 млрд грн.

Администрацией ГПрС было направлено на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра проект распоряжения Кабминистров, который предусматривает завершение реализации “Стены” на украинско-российской границе в 2025 году, а также увеличение его финансирования на 4,5 млрд грн.

Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта. На строительство “Стены” в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее чем половину от запланированных. К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта.

Кроме того, в Госпогранслужбе отмечают, что согласование предложенных изменений будет иметь “положительное влияние на интересы граждан и органов ГПрС”, поскольку это даст возможность обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что в свою очередь повысит эффективность охраны и обороны государственной границы.

В предложенном ГПрС плане также говорится о том, что сейчас проектно-сметной документацией обеспечены только участки Харьковской и частично Луганской областей. Стоимость объектов строительства по другим проектам будет определена после проведения их корректировки и предоставления экспертной оценки. Следующий этап проектирования предусматривает проведение работ по строительству “Стены” на территориях Сумской, Черниговской и Одесской областей. То есть по словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российской и украинско-молдавской участках в последующие периоды:

В 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей

В 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей

В 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей

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