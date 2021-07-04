Документ регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к нему.

В Украине можно будет увеличить численность Вооруженных сил в случае принятия парламентом законопроекта об основах национального сопротивления.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что увеличение численности ВСУ будет включать в себя создание постоянно действующих органов управления и кадровых подразделений именно территориальной обороны.

"Кроме того, в это количество входит увеличение численности Сил специальных спецопераций, которые будут создавать так называемый костяк подразделений, которые будут составлять основу национального сопротивления. То есть они будут действовать не только на нашей территории, но и за границей нашей территории, то есть на временно оккупированной", - объяснил Грабский.

По его словам, сейчас принята только концепция территориальной обороны, на основе которой будут разрабатываться бюджетные показатели.

"Я убежден, что увеличение численности Вооруженных сил будет включено в госбюджет следующего года. Проблем не будет", - отметил эксперт.

Ранее на сайте Верховной Рады был опубликован текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления (№5557), который регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к нему.

Согласно документу, национальное сопротивление является составляющей частью комплексной обороны Украины, включающей в себя комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в стране.

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Автор: Юрий Годован