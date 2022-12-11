Медийщики призывают нардепов обновить законодательство.

Новый законопроект Украины "О медиа" прошел первое чтение в Верховной Раде. Авторы считают, что действующий закон – морально и технологически устаревший.

Ко второму чтению в новый проект закона внесли правки, основанные на замечаниях европейских специалистов. Украинские медийщики призвали народных депутатов поддержать документ во втором чтении независимо от своих политических амбиций.

Отмечается, что новый документ учитывает такие понятия, как онлайн-медиа, YouTube, соцсети. Указано, что закон о медиа не обновлялся с 2006 года, поэтому он не учитывает современные понятия. Несмотря на необходимость обновить законодательство, не все нардепы готовы поддержат этот закон.

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Член правления "1+1 МЕДИА" Вячеслав Миенко рассказал, что в Украине продолжают манипулировать и пытаются заблокировать принятие нового закона о медиа отдельные фракции, как "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос"

"Чрезмерная политизация законопроекта может замедлить вступление Украины в ЕС. После предоставления Украине кандидатства на вхождение в ЕС, государство должно выполнить одну из ключевых рекомендаций Брюсселя, а именно – принять комплексный закон о медиа, как адаптацию к европейским нормам. Например, саморегулирование и со- регулирование. Между регулятором – Нацсоветом – и медиа", — подчеркнул Миенко.

При этом член правления Нацсовета по телевидению и радиовещанию, медиа-юрист Александр Бурмагин отметил, что когда СМИ вместе с регулятором нарабатывают правила игры, кодексы вещания, а не политики, то после принятия документа его должен завизировать Нацсовет и только после этого закон вступает в силу.

По его словам, проект закона регулирует не только отраслевые вопросы, но и включает ограничения, связанные с войной и деятельностью медиа-коллаборантов.

"Во время периода агрессии есть информация, которую нельзя распространять. Например, нельзя прославлять органы военные и армию страны-агрессора. Закон дает четкое понимание, если компания, ее основатели и ее руководители были коллаборантами, то Нацсовет до выяснения окончательного или было совершено преступление или нет не продолжает, временно приостанавливает лицензию. Закон определяет уполномоченный госорган - Нацсовет, который может вести переговоры с онлайн-медиа и платформами, то есть соцсетями и YouTube. Этого в действующем законе нет", - объяснила исполнительный директор Национальной ассоциации медиа Екатерина Мясникова.

Также Александр Бурмагин подчеркнул, что Нацсовет не будет заниматься деятельностью блоггеров, аккаунтами физлиц, но сможет работать с администрацией соцсетей относительно избирательных процессов, чтобы маркировать политическую рекламу.

"Призываем парламентские фракции и группы прекратить попытки изменить или разрушить сбалансированное регулирование медийного рынка, ответственно отнестись к выполнению международных обязательств, стоящих перед Украиной, и обеспечить принятие законопроекта "О медиа" во втором чтении и в целом без существенных изменений редакции законопроекта с 6 декабря 2022 года, которая была рекомендована Комитетом по гуманитарной и информационной политике", - говорится в сообщении.

Закон "О медиа" - что известно

27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о медиа (№2693).

19 мая 2020 года парламент вернула документ в профильный комитет на доработку. Медийщики неоднократно просили выписать в документ нормы, которые касаются полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и регулирования онлайн-медиа.

30 августа текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О медиа". Документ поддержали 233 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

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