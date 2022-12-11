Документ, который готовится ко второму чтению в парламенте, будет регламентировать деятельность онлайн-СМИ.

В Верховной Раде рассказали, какая судьба ждет блогеров после принятия законопроекта о медиа.

Как сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в эфире информационного телемарафона, законопроект нацелен на защиту потребителей информации от любых проявлений российской пропаганды или попытки выдавать российскую пропаганду за украинские медиа.

Депутат также пояснила, что ждет блогеров после принятия соответствующего документа.

Видео дня

"Согласно законопроекту о медиа, блогерам не нужно регистрироваться как СМИ. Речь в законопроекте идет именно о сайтах, которые работают как медиа, которые имеют журналистов. Они должны обратиться в Нацсовет и зарегистрироваться. Журналисты таких изданий будут иметь удостоверение журналиста, смогут получить аккредитации и тому подобное. Что касается YouTube-блогеров, они по собственному выбору могут зарегистрировать себя как СМИ, однако это не будет обязательным", - рассказала Кравчук.

Также она отметила, что разработчики законопроекта прислушались к определенным замечаниям медиа индустрии и доделали этот документ.

"Часть об обновлении избирательного законодательства, то есть то, как будет регламентироваться освещение избирательного процесса и агитация, помирила индустрию и общественные организации, занимающиеся выборами. Теперь мы имеем понимание между этими двумя сторонами", - сказала Кравчук.

Законопроект "О медиа" - что известно

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о медиа (№2693). Он призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

30 августа 2022 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О медиа". Евгения Кравчук тогда заявила, что это-еще один шаг к вступлению Украины в Европейский Союз и установлению четких современных правил для медиарынка.

Ко второму чтению законопроекта были внесены правки, основанные на замечаниях европейских специалистов. Новый документ учитывает такие понятия, как онлайн-медиа, соцсети и YouTube.

По словам председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, закон о медиа должен обеспечить свободу слова и национальную безопасность Украины одновременно.

Вас также могут заинтересовать новости: